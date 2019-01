Rafalska: Chcemy, aby jakość życia seniorów była coraz wyższa

Podczas wizyty w Nasielsku minister Rafalska składała seniorom życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Życzenia opublikowano też na stronie ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej.

"Wiem z doświadczenia, że bycie babcią to wspaniała przygoda. Pojawienie się w rodzinie maluchów, które swoim uśmiechem i radością ubarwiają każdy dzień, jest wyjątkowym doświadczeniem. To ogromna radość dla świeżo upieczonych rodziców, naszych drogich dzieci, ale też dla nas, szczęśliwych dziadków. Patrzenie, jak wnuki rosną, stawiają pierwsze kroki, wypowiadają pierwsze słowa, pomoc w pokazywaniu im świata – to jeden z najpiękniejszych aspektów wieku dojrzałego" – napisała Elżbieta Rafalska.

"Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Babci oraz jutrzejszego Dnia Dziadka pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia – dużo, dużo zdrowia, pogody ducha, cierpliwości i radości z czasu spędzanego w gronie rodziny, a przede wszystkim wielu długich i pięknych lat życia. Dziadkowie to naprawdę wyjątkowe osoby w życiu każdego dziecka. Mają inne niż rodziców patrzenie na świat, inne doświadczenia i sposób dzielenia się nimi. Cieszmy się tym, bawmy i uczmy od siebie nawzajem. Wszystkiego najlepszego!" – czytamy dalej życzenia pani minister.

Czytaj także:

19-letni student wyszedł z klubu nocnego i zaginął