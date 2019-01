Morawiecki: Chcielibyśmy znaleźć sposób, żeby utrzymać talenty w naszych krajach

Sundar Pichai, dyrektor zarządzający Google’a, dzisiaj przyleciał do Warszawy. Polska jest jednym z dwóch miast, które Pichai odwiedzi podczas wizyty w Europie. Po spotkaniu z szefem polskiego rządu, obydwaj uczestniczyli w spotkaniu Okrągłego Stołu Innowacji w Europie Środkowej i Wschodniej.

– Europa Środkowa i Wschodnia to najszybciej rozwijający się region Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że wszyscy chcieliby by ta sytuacja była nową normą przez co najmniej kilka dekad. W szczególności chcielibyśmy skoncentrować się na gospodarce cyfrowej, która jest tak ważna dla nas wszystkich. Także dla Google’a ten rodzaj współpracy – jak sądzę – skoncentruje się właśnie na tym, jak znaleźć odpowiednią platformę współpracy – mówił podczas spotkania Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił też, że chciałby znaleźć sposób na zatrzymanie w Polsce wykształconych specjalistów. – Chcielibyśmy znaleźć sposób na to jak w Polsce, Czechach, na Litwie, w krajach Europy Środkowej i Wschodniej przy waszej pomocy, współpracy z firmami takimi jak Google, jak możemy utrzymać talenty w naszych krajach (...) Mówiliśmy też o ludziach, którzy przyjechali z Kalifornii, z Zachodniego Wybrzeża z powrotem do Warszawy. Są więc i tak przykłady, które są dla nas szczególnie ważne. Nie chcemy kolejnego drenażu mózgów. Chcemy, by te mózgi pracowały dla Googla, dla Polski, dla Litwy – dodał Morawiecki.

