Prezydent o śmierci prezydenta Gdańska: Wątpię, żeby był to mord polityczny. Wypowiedzi niektórych polityków idą za daleko

– Wątpię, żeby można było w ogóle w tych kategoriach to rozpatrywać. Zresztą na pewno będą się jeszcze w tej kwestii wypowiadali biegli, więc moje zdanie nie jest tutaj autorytatywne. Natomiast wydaje mi się, że z różnych stron sceny politycznej pewne wypowiedzi idą za daleko i to nie jest dobre w tej sytuacji – ocenił prezydent.

– Oczywiście bardzo ważnym tematem jest kwestia języka, jakim posługujemy się w przestrzeni publicznej, nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie polityków, oczywiście też, media też, ale mówię – my wszyscy. Mogę poprosić tylko o jedną rzecz, żeby ten rachunek zacząć od siebie. Żeby każdy, w swoim sumieniu się zastanowił, co do tej pory pisał w internecie, w jaki sposób się wypowiadał – podkreślił Andrzej Duda. – Nie ukrywam zdarzyło mi się, że kasowałem jeszcze nie wysłane, ale juz napisane tweety. Specjalnie niejednokrotnie zostawiałem jeszcze nie wysłanego tweeta, żeby go jeszcze przemyśleć. Właśnie po to, żeby nikogo nie urazić, nie skrzywdzić nie wywołać niepotrzebnych, złych emocji – dodawał.