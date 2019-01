Koalicja PiS-PSL? Morawiecki: Dla dobra Polski trzeba rozmawiać

Premier ponowił w TVP swój apel o złagodzenie języka debaty publicznej. Jak mówił, musi to być zobowiązanie dla wielu osób ze świata polityki, mediów, czy kultury. – Można mieć różne wizje Polski, rozwoju Polski, ale nie musi to przecież, nie powinno i nie może prowadzić do kolejnego rozdziału wojny polsko-polskiej. Tego chcemy uniknąć – tłumaczył.

Szef rządu podkreślił także, że sprawa zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza ma dla niego absolutny priorytet. – Chcę, żeby służby wyjaśniły te sprawę w możliwie najkrótszym czasie i przyłożyły do tego najlepsze swoje możliwości, zasoby, również specjalistów, ekspertów, bo ta sprawa wymaga na pewno ogromnej, ogromnej uwagi i dlatego dobrze się dzieje, że te wszystkie procesy postępuje, że widzę tutaj tę należytą staranność po stronie służb, że już doszło do pierwszych zatrzymań, do przesłuchań, które są niezwykle ważne, żeby dociec prawdy do samego końca – mówił.