Premier o programie Mama4+: Wszystkie mamy i babcie to ciche bohaterki naszej rzeczywistości

– Państwo musi je wspierać, w szczególności w późniejszym okresie życia, a wiemy, że mamy pracują na okrągło przy swoich dzieciach. Powinniśmy o tym pamiętać. (...) Praca wykonywana przez mamy to praca na czas nieokreślony. Rodzina to wielka praca i wielkie poświęcenie, ale też wielka radość – podkreślał premier. – Dla mnie wszystkie mamy i babcie to ciche bohaterki naszej rzeczywistości. Bez nich nie mielibyśmy możliwości patrzeć z radością i optymizmem w przyszłość – dodawał.

– Chcemy, by nasze regulacje dodały skrzydeł mamom i babciom na emeryturze. Zawsze mogliśmy na nie liczyć i chcemy, by one mogły liczyć na państwo polskie. Ta wdzięczność i szacunek dla mam to szczególne zobowiązanie całego społeczeństwa – zaznaczał premier. – Nasze programy prorodzinne i społeczne świadczą o tym, że przyszłością jest rodzina. Nasz projekt Mama4+ jest wyrazem naszej ogromnej wdzięczności. Nasze dzieci są przyszłością naszego kraju. Pokazujemy, że jesteśmy solidarni z naszymi mamami i babciami – dodawał.

Świadczenie Mama4+ mogą otrzymać osoby, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej 4 dzieci, i z powodu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury minimalnej lub ich emerytura jest niższa od najniższego świadczenia.