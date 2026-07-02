Smaszcz oburzona na show-biznes. "Karierę robią prostytutki"

Celebrytka Paulina Smaszcz, była żona Macieja Kurzajewskiego, jest niezwykle od aktywna w mediach społecznościowych, gdzie komentuje różne wydarzenia i przedstawia swoje przemyślenia nt. życia. Tym razem zabrała głos w sprawie kondycji polskich mediów. Nie pozostawiła na nich suchej nitki – tak samo jak na rodzimym show-biznesie.

Na swoim profilu na Instagramie, na którym przedstawia się jako "doktor nauk społecznych", opublikowała obszerny, emocjonalny wpis. "Myślałam, że w celebryckim piekiełku, świecie 'chleba i igrzysk', już mnie nic nie zdziwi, a jednak umrę zdziwiona. Karierę robią prostytutki i jeszcze promujemy ich zawód, bo to szybkie i łatwe pieniądze" – napisała Smaszcz, nie ukrywając oburzenia.

Za mało edukacyjnych treści

Dalej odkreśliła, że w mediach coraz rzadziej mówi się o edukacji, rozwoju czy światopoglądach. "Nie mówimy w mediach słowa o edukacji, rozwoju, światopoglądach, czytaniu książek, bo przecież to, co jest misją mediów, stało się niemodne i przestarzałe. Za to mamy kryminalistów machających polską flagą, promujemy pedofilów, osoby oskarżone o gwałt, pobicia, przemoc, znęcanie się" – wyliczała.

Celebrytka zwróciła również uwagę na społeczne przyzwolenie na przemoc wobec kobiet. "Publiczność śmieje się z żartów dwóch panów z przemocy wobec kobiet. Panowie robią, co chcą, bo mają na to społeczne przyzwolenie. Chcę jednak w innym świecie wychowywać moją wnuczkę i wokół mnie jest mnóstwo kobiet, które nie chcą w tym »przyzwoleniu« wychowywać swoich córek i synów" – napisała.

Na koniec przywołała statystyki dotyczące przemocy wobec kobiet. "Ponad 400 kobiet rocznie umiera w Polsce w wyniku przemocy — część ginie z rąk sprawców, część popełnia samobójstwo. Szacuje się, że około 3,5 miliona kobiet w Polsce przynajmniej raz w życiu padło ofiarą przemocy fizycznej i/lub seksualnej (dane FRA/UE). W 2023 r. polska policja wszczęła 1040 postępowań w sprawie zgwałcenia, ale statystyki te są mocno niedoszacowane ze względu na niski poziom zgłaszalności" – wylicza. "Tych danych jest o wiele, wiele więcej. Wystarczy poczytać ze zrozumieniem panowie redaktorzy i pomyśleć, że dla wielu młodych ludzi możecie być wzorem. Aż przechodzą ciarki" – podsumowała.

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