Byli opozycjoniści apelują o przywrócenie Rachonia

Joanna i Andrzej Gwiazdowie, Ryszard Majdzik, czy Krzysztof Wyszkowski to tylko niektórzy z opozycjonistów z okresu PRL, którzy podpisali się pod listem otwartym do władz Telewizji Publicznej. W liście apelują o przywrócenie do pracy Michała Rachonia i Krystiana Krawiela.

Obaj dziennikarze zostali odsunięci od redagowania i prowadzenia programów w TVP Info po audycji „Minęła 20” wyemitowanej 10 stycznia. Sprawa miała związek z faktem, iż w programie wyemitowano kontrowersyjną animację, której bohaterami byli szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak oraz była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Michał Rachoń prowadził w TVP Info wieczorny program publicystyczny z udziałem polityków oraz komentatorów "Mineła 20", a także niedzielny program "Woronicza 17". "Zwracamy się do władz Telewizji Publicznej z apelem o przywrócenie do pracy dziennikarzy Pana Michała Rachonia i Pana Krystiana Krawiela. Uznajemy odsunięcie ich od pełnienia obowiązków za niesprawiedliwą i nieuzasadnioną sankcję godzącą w swobodę wypowiedzi. W takiej sytuacji czujemy się w obowiązku zabrać stanowczo głos - walczyliśmy o wolność słowa w czasach komunistycznych, niektórzy z nas za opór wobec władzy stosującej cenzurę zapłacili bardzo wysoką cenę. Nie możemy bierni przyglądać się sytuacji, w której uczciwy, rzetelny dziennikarz, laureat Nagrody Głównej Wolności Słowa za odważne przeciwstawienie się zmowie milczenia mediów podczas zeznań prezydenta Bronisława Komorowskiego, jest w wolnej Rzeczypospolitej karany za przeciwstawianie się kłamstwu i manipulacji' – czytamy w apelu byłych opozycjonistów. Swoje podpisy po listem do władz TVP złożyli: Joanna i Andrzej Gwiazdowie, Krzysztof Wyszkowski, Andrzej Rozpłochowski, Ryszard Majdzik, Andrzej Kołodziej, Tomasz Moszczak, Adam Borowski, Stanisław Fudakowski, Stanisław Szukała, Alojzy Pietrzyk i Andrzej Szkaradek. Wcześniej o przywrócenie do pracy Rachonia i Krawiela zaapelowało Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Czytaj także:

