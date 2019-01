Wisła Kraków odzyskała licencję na grę w Ekstraklasie

4 stycznia nowym prezesem Wisły Kraków SA został członek Zarządu TS Wisła Rafał Wisłocki. Nowy prezes krakowskiego klubu zapowiedział walkę o wyciągnięcie Białej Gwiazdy z kłopotów, poinformował również, że swoją funkcję będzie sprawował społecznie.

Dzień wcześniej PZPN z uwagi na niejasną sytuację prawną oraz liczne naruszenia Podręcznika Licencyjnego postanowił zawiesić licencję Wisły Kraków, co oznaczało że Wisła Kraków nie zagra w rundzie wiosennej Lotto Ekstraklasy. Po dzisiejszej decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN "Biała Gwiazda" otrzymała zgodę na dokończenie rozgrywek w sezonie 2018/2019 – podaje Wisła Kraków na swoim Twiterze.

22 grudnia Towarzystwo Sportowe "Wisła" poinformowało o sprzedaży klubu Vanna Ly oraz Matsowi Hartlingowi. By transakcja weszła w życie, do 28 grudnia ci mieli przelać na konto klubu 12,2 mln zł – na spłatę najpilniejszych długów. Mieli, ale nie tego nie zrobili. PZPN podkreślił w komunikacie, że o żadnych ruchach transakcyjnych nie powiadomiono Komisji ds. Licencji Klubowych, przez co złamano kilka punktów podręcznika licencyjnego. "Tak naprawdę wszystkie informacje dotyczące klubu czerpiemy tylko z doniesień prasowych, nie mieliśmy bezpośredniego kontaktu z władzami klubu. Nie wiemy, kto jest teraz oficjalnie właścicielem Wisły, kto zasiada na stanowisku prezesa i kto zarządza klubem" – brzmi fragment komunikatu z początku stycznia.