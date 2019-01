PO rozpoczyna bojkot TVP. Partia Schetyny chce dymisji zarządu

"Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej RP zwraca się do członków PO o całkowite powstrzymanie się od udziału w programach TVP zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym - do czasu odwołania obecnego zarządu TVP" – informuje twitterowe konto Platformy Obywatelskiej.

W uchwale czytamy m. in., że "pod rządami PiS telewizja publiczna stała się narzędziem politycznej nagonki oraz partyjnej propagandy (...) dlatego Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej RP zwraca się do członków PO o całkowite powstrzymanie się od udziału w programach telewizji publicznej zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym". Bojkot ma potrwać do czasu "odwołania obecnego zarządu TVP oraz ustanowienia społecznej kontroli nad telewizją publiczną". Pod uchwałą widnieje podpis Grzegorza Schetyny.