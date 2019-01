KRS interweniuje ws. sędzi, która mówiła, że "pragnie zemsty"

– Ja będę szczera, ja pragnę zemsty [na tej władzy - red.] – mówiła sędzia Irena Kamińska podczas konferencji organizowanej przez Fundację Batorego.

Irena Kamińska, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, stwierdza, że pragnie zemsty na władzy. "Dlatego, że mnie arogancja tej władzy, ta bezczelność tak irytuje, że ja pragnę zemsty. Ale jestem też prawnikiem, sędzią wobec czego to wszystko nie może w żaden sposób przypominać działania obecnej władzy, bo nie będziemy od nich lepsi" – mówiła sędzia. Jej zdaniem w ramach obowiązującej konstytucji można wiele naprawić. Wystarczy pewne rozwiązania z niej "wyinterpretować, nie naciągając tego zbytnio".

Ponadto sędzia Kamińska stwierdziła, że jest potrzebna nowa ustawa o służbie cywilnej, "gdzie urzędnik nie jest funkcjonariuszem partyjnym".

Poseł Krystyna Pawłowicz, która jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa poinformowała, że Rada zajęła się wypowiedzią sędzi Kamińskiej podczas posiedzenia, które rozpoczęło się we wtorek. Posiedzenie ptora do piątku i to wtedy mamy poznać stanowisko KRS ws. skandalicznych słów sędzi Ireny Kamińskiej.