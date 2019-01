"Do odwołania Jacka Kurskiego". Partia Petru dołącza do bojkotu TVP

"Tydzień temu apelowałem do polityków opozycji o bojkot TVP po kolejnym obrzydliwym materiale "Wiadomości". Nie ma zgody na takie standardy! Decyzja Zarządu PO to dobry krok" – napisał Ryszard Petru na Twitterze. Jak wskazał, działacze jego partii nie pojawią się w telewizji publicznej do momentu odwołania jej prezesa.

Wcześniej Platforma Obywatelska poinformował o przyjęciu uchwały, w której zobowiązano członków partii do bojkotu TVP. W uchwale czytamy m. in., że "pod rządami PiS telewizja publiczna stała się narzędziem politycznej nagonki oraz partyjnej propagandy (...) dlatego Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej RP zwraca się do członków PO o całkowite powstrzymanie się od udziału w programach telewizji publicznej zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym". Bojkot ma potrwać do czasu "odwołania obecnego zarządu TVP oraz ustanowienia społecznej kontroli nad telewizją publiczną". Pod uchwałą widnieje podpis Grzegorza Schetyny.