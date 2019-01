"Pasożyt ludzki" i "samorządowiec wspierający Rosjan". Kontrowersyjna krzyżówka w "Gazecie Polskiej"

Zdjęcie zamieściła dziennikarka Superstacji Eliza Michalik. "Pasożyt ludzki, co po dodaniu jednej samogłoski staje się nudziarzem w czerwonych okularach " – hasło z krzyżówki w "Gazecie Polskiej " z 16 stycznia 2019 roku." – napisała. Jest także hasło, na które odpowiedzią jest nazwisko prezydneta Gdańska.

Platforma Obywatelska odniosła się do sprawy. "Skandal i obrzydliwość" – w ten sposób określono hasła zamieszczone w krzyżówce. Jednocześnie PO przypomina, że w "GP" można znaleźć reklamy Spółek Skarbu Państwa.

Niesprzyjający władzy dziennikarze i komentatorzy podkreślają, że hasła umieszczone w krzyżówce to przykład "mowy nienawiści". Nie brakuje sugestii, że to element nagonki na Pawła Adamowicza, która ostatecznie doprowadziła do ataku na niego.

Jeden z internautów wskazuje, że po rozwiązaniu krzyżówki hasło brzmi: "totalne świnie".