Frasyniuk o zabójcy Adamowicza: Miał przekonanie, że jest następnym Żołnierzem Wyklętym

Stefan W., zabójca prezydenta Gdańska, który zaatakował Pawła Adamowicza nożem, przebywa w areszcie. Trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności zdarzenia, a także motywów, jakie kierowały agresorem. Stefan W. zaatakował włodarza Gdańska podczas finału Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy. Po kilkunastogodzinnej walce o życie Pawła Adamowicza, lekarze przekazali informację o jego śmierci. Według doniesień medialnych, Stefan W. jest osobą cierpiąca na schizofrenię.

– To ten człowiek, który nie zniósł presji więziennej, ale w więzieniu nasłuchał się o zdradzieckich mordach. (…) Uznał, że to jego ostatnia misja jako Żołnierza Wyklętego (...) Nie szukałbym winnych po stronie służb. Raczej bym powiedział, że to jest tak, że jest przyzwolenie partii rządzącej. Język, który widać, słychać – mówił na antenie TVN24 Władysław Frasyniuk.

Były opozycjonista dołączył do osób oskarżających media publiczne o przyczynienie się do tragedii. – Nadal partia rządząca przesyła sygnał, że z Żydami i złodziejami z Platformy trzeba skończyć. Słyszałem w Telewizji Publicznej, kiedy pokazywano ten słynny program „Plastusie” – ten język pogardy, odwetu, on jest słyszalny – powiedział gość Moniki Olejnik.

Frasniuk odniósł się także do faktu, że podczas sobotniego pogrzebu prezydenta Gdańska prezydent Andrzej Duda siedział w dalszym rzędzie: –Nie do pomyślenia jest, żeby w USA prezydent złamał konstytucję. Ktoś, kto zamachuje się na świętości, nie jest patriotą, nie jest Polakiem, jest zaborcą.