"To najlepsza ilustracja tego, jak wielkie zastrzeżenia wobec tego, co dzieje się w TVP, ma Andrzej Duda"

Zdaniem rozmówców gazety z Pałacu Prezydenckiego, groźba weta to "najlepsza ilustracja tego, jak wielkie zastrzeżenia wobec tego, co dzieje się w TVP, ma prezydent Andrzej Duda". Cytowany przez "Rzeczpospolitą" "jeden z najbliższych doradców prezydenta" podkreśla, że Andrzej Duda oczekuje nie tylko zmiany tonu telewizji publicznej, ale także zmian personalnych.

Co wpłynęło na negatywny stosunek prezydenta do TVP? Gazeta wskazuje tu m.in. na stosunek telewizji do prezydenckiego referendum. Kancelaria Prezydenta złożyła nawet skargę w tej sprawie do Krajowej Ray Radiofonii i Telewizji.

Nad ustawą o rekompensacie dla TVP posłowie mieli się zająć w ubiegłym tygodniu. Tak się jednak nie stało, ponieważ projekt nagle spadł z porządku obrad Sejmu.