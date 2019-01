Dlaczego prezydent i premier siedzieli w piątym rzędzie na pogrzebie Adamowicza? Dulkiewicz odpowiada

W sobotę w Bazylice Mariackiej w Gdańsku odbył się pogrzeb zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza. Wiele osób zwróciło uwagę, że prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki zostali usadzeni dopiero w piątym rzędzie. – Z jakichś powodów, których nie chcę rozstrzygać, było dla organizatorów niezwykle istotne, by było to właśnie to miejsce – mówił w ostatnim czasie prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

O to, dlaczego tak się stało pytana była dziś na antenie TVN 24 Aleksandra Dulkiewicz. W rozmowie Konradem Piaseckim poinformowała, że taka była decyzja rodziny zamordowanego prezydenta Gdańska. Jak podkreśliła, w pewnym sensie wyjaśniła to wczoraj żona Pawła Adamowicza – Myślę, że to jak prezydent Paweł Adamowicz i miasto Gdańsk zostali pomówieni przez liderów dziś rządzących wszyscy wiemy – powiedziała Dulkiewicz. Dodała przy tym, że wierzy w przemianę polityków po tej tragedii.

– Jest mi przykro, że do tego się sprowadza rozmowa, kto gdzie siedział na pogrzebie. Zostawmy już to – powiedziała.