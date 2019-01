"To nie moja wojna". Biedroń o bojkocie TVP

Zarząd Krajowy największej partii opozycyjnej przyjął uchwałę, w której wzywa swoich członków do bojkotu TVP. "Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej RP zwraca się do członków PO o całkowite powstrzymanie się od udziału w programach TVP zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym - do czasu odwołania obecnego zarządu TVP" – poinformowano wczoraj na twitterowym koncie Platformy Obywatelskiej.

W uchwale czytamy m. in., że "pod rządami PiS telewizja publiczna stała się narzędziem politycznej nagonki oraz partyjnej propagandy (...) dlatego Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej RP zwraca się do członków PO o całkowite powstrzymanie się od udziału w programach telewizji publicznej zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym". Bojkot ma potrwać do czasu "odwołania obecnego zarządu TVP oraz ustanowienia społecznej kontroli nad telewizją publiczną". Pod uchwałą widnieje podpis Grzegorza Schetyny.

"To nie jest moja wojna"

O bojkot ten pytany był dziś na antenie Radia ZET Robert Biedroń. Były prezydent Słupska krytycznie odnosi się do pomysłu Platformy Obywatelskiej. – Kiedy słyszę, że mam bojkotować TVP i nie chodzić tam, bo to jest propozycja Platformy Obywatelskiej dla Polek i Polaków, to pytam, czy to rozwiązuje realne problemy w naszym kraju – mówił. – Nie będę bojkotował, bo to nie jest moja wojna – zadeklarował polityk.