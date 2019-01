"To afera Kaczyńskiego". Lubnauer stanie przed Komisją Etyki Poselskiej

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” przewodnicząca Nowoczesnej stwierdziła, że afera wokół Komisji Nadzoru Finansowego jest „aferą Kaczyńskiego”. – To jest afera Kaczyńskiego, nie bawmy się w eufemizmy – powiedziała. – To on zaczął demolować instytucje państwa. To on oddał je na żer swojej partii. To ośmieliło aparat PiS do uczynienia z nich prywatnych, partyjnych folwarków – dodał Katarzyna Lubanuer.

Wypowiedź szefowej Nowoczesnej do Komisji Etyki Poselskiej złożył 22 listopada klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. 17 stycznia Komisja podjęła decyzję, że rozpatrzy sprawę. W liście do Katarzyny Lubnauer napisano, że "zostanie poinformowana o terminie posiedzenia, w którym wniosek ten będzie rozpatrywany".

Czytaj także:

"To powód dużej frustracji". Mazurek odpowiada Lubnauer