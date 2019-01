"Stado pawianów musi trzymać się razem". Wpadka TVP 3 podczas transmisji pogrzebu Adamowicza

O sprawie poinformowała za pośrednictwem Facebooka jedna z użytkowniczek tego portalu. "Szukam osób, które wczoraj oglądały TVP3 i tez widziały napisy z audiodeskrypcji z jakiegoś filmu przyrodniczego. Trzeba zweryfikować to co wczoraj się zadziało. Proszę piszcie. Nie bądźcie obojętni!" – napisała pani Karolina.

Co się wydarzyło? O komentarz w tej sprawie do TVP zwrócił się portal Gazeta.pl. W oświadczeniu przesłanym redakcji Centrum Informacyjne TVP poinformowało, że w związku z uroczystościami pogrzebowymi Pawła Adamowicza, podjęta została decyzja by 19 stycznia 2019 r. program TVP3 Gdańsk został wyłączony z pasma wspólnego dla wszystkich Oddziałów TVP, w celu umożliwienia transmisji uroczystości". Jak dodano, widzowie TVP3 Gdańsk, którzy w tym czasie włączyli za pomocą telegazety tryb dla słabosłyszących i niesłyszących, mogli zobaczyć napisy pochodzące z innego programu, emitowanego w paśmie wspólnym". TVP Zapewnia, że natychmiast po stwierdzeniu tego faktu podjęto interwencję, a napisy zostały zdjęte. "Na bieżąco informowaliśmy też telefonujących trójmiejskich widzów o możliwości samodzielnego wyłączenia napisów w telewizorach" – dodano.