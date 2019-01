Krzysztof Piątek przechodzi do AC Milan

Zawodnik reprezentacji Polski przeszedł testy medyczne, które wypadły pomyślnie.

Wszystko na to wskazuje, że Krzysztof Piątek zostanie najdroższym piłkarzem w historii polskiego futbolu. 23-latek przechodząc z Genoi do AC Milan, będzie kosztował 35 mln euro. Jego kontrakt będzie ważny do połowy 2023 roku.

Przypomnijmy, że reprezentant Polski miał genialną rundę jesienną w Genoi (19 goli w 21 występach). Według portalu weszlo.com, Polak jest o krok od przejścia do AC Milan. We Włoszech przebywają już jego menedżerowie z poznańskiej agencji „Fabryka Futbolu”, którzy negocjują kontrakt indywidualny reprezentanta Polski.