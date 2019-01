Sellin: wiele osób chce ugrać interes polityczny na śmierci Pawła Adamowicza

Wiceminister kultury pytany był m.in. o słowa wdowy po prezydencie Gdańska. Magdalena Adamowicz w mocnych słowach odniosła się do nagonki, jaka jej zdaniem miała miejsce wobec jej męża. "W ostatnich latach w podobny sposób niszczono wielu ludzi, choćby Andrzeja Wajdę. Robiła to obecna władza, która ma instrumenty prześladowania i niszczenia ludzi" – mówiła w rozmowie z portalem Onet.

– Od śmierci Pawła Adamowicza minęło 10 dni, od jego pogrzebu minęły cztery dni. Wypowiedzi obolałej i cierpiącej wdowy po Pawle Adamowiczu komentować nie będę. Pawła Adamowicza zamordował kryminalista. Czynienie tak głęboko idących supozycji jest nieodpowiedzialne i krzywdzące dla ludzi, którzy są oskarżani – ocenił wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Prowadzący wspomniał również o oskarżeniach formułowanych przez prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, który powiedział włoskiemu dziennikowi la Repubblica, że odpowiedzialność za tragedię Gdańsku ponosi Jarosław Kaczyński, bo "to on decyduje, kto jest szefem TVP, która przeprowadziła nagonkę na Adamowicza".

– My apelujemy, żeby ochłonąć i kubeł zimnej wody wszyscy na swoje głowy wylali, by postawy nienawistne zniknęły z polskiego życia publicznego. Niestety nie wszystkim na tym zależy i chcą z tej tragedii (...) jakiś interes polityczny ugrać – stwierdził Sellin. – Pamiętam liczne artykuły, materiały w TVN, "Newsweek", "Gazeta Wyborcza", ale nie mówię, że to była nagonka. One opowiadały o pewnych kłopotach prezydenta Gdańska związanych z działaniem prokuratury. Jeżeli bardzo ważna osoba publiczna ma takie kłopoty, to dziennikarze powinni o tym opowiadać i tak było – zaznaczył polityk.