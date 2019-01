"Walczy z nowotworem". Niepokojące doniesienia o stanie zdrowia Morawieckiego

Wczoraj "Super Expressu" pisał, że w czwartek ojciec premiera trafił z silnym bólem brzucha do Szpitala Wojskowego we Wrocławiu. We wtorek został przewieziony na oddział szpitala MSWiA w Warszawie, gdzie przeszedł bardzo poważną operację.

W rozmowie z gazetą Kornel Morawiecki prosił o trzymanie kciuków. Mówi również o czekającym go zabiegu. – Trochę przypadkowo zostało to zdiagnozowane. Trafiłem do szpitala we Wrocławiu z zupełnie innymi dolegliwościami. To będzie dość poważny zabieg na narządach wewnętrznych w jamie brzusznej – tłumaczy lider Wolnych i Solidarnych.

Teraz marszałek senior jest już po operacji trzustki. Prof. Marek Durlik, lekarz chirurg ze szpitala MSWiA poinformował, że trwała ona 3 godziny i przebiegła pomyślnie. Sam pacjent ma być w "dobrej formie". Jak informuje "Super Express", Kornel Morawiecki po szpitalnej rekonwalescencji ma opuścić szpital za około dwa tygodnie.