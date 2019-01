"Piłka jest po stronie premier May". Morawiecki o Brexicie

W dniach 23-24 stycznia prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki bierze udział w Forum Ekonomicznym w Davos. Podczas pobytu w Szwajcarii, polski premier udzielił wywiadu BBC News.

Piłka po stronie premier May

– Brexit bardzo mnie martwi, bardzo bym chciał, aby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej. Z drugiej strony nigdy nie nazwałbym głosowania w tej sprawie "głupim referendum” – to był głos brytyjskich obywateli i zignorowanie go byłoby brakiem szacunku – tłumaczył Morawiecki w rozmowie z BBC News. Polski premier podkreślił też, że skoro możliwość wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez żadnej umowy jest coraz bardziej prawdopodobna, "potrzebne są kreatywne pomysły". – Zgadzam się z kanclerz Angelą Merkel, że powinniśmy walczyć o kompromis w tej sprawie do samego końca, do ostatniego dnia – tłumaczył polityk.

Jak dodał Morawiecki, "zgłaszanie propozycji takiego kompromisu nie narusza europejskiej solidarności". Premier odniósł się w ten sposób do szeroko komentowanego w UE pomysłu szefa polskiego MSZ Jacka Czaputowicza w sprawie tzw. backstopu. 5-letni limit czasowy dla tzw. backstopu w sprawie Irlandii Północnej – zasugerował kilka dni temu w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" szef MSZ.

– Teraz czeka na finałowa runda. Musimy zobaczyć co zaproponuje rząd premier Theresy May. Piłka jest po jej stronie – dodał Morawiecki w rozmowie z BBC News..

Polacy wracają do kraju

W wywiadzie premier odniósł się także do sytuacji Polaków w Wielkiej Brytanii w kontekście zbliżającego się wielkimi krokami Brexitu. Jak mówił Morawiecki "coraz więcej Polaków wraca do Polski", co bardzo cieszy polskie władze.

– Mam nadzieję, że wróci ich jak najwięcej, ale też ważne jest, aby ci, którzy zdecydują się pozostać (w Wielkiej Brytanii - red.), mieli nadal te same warunki, co obecnie – i dokładnie to zagwarantował rząd premier Theresy May – dodał Morawiecki.

Przypomnijmy, że 23 czerwca 2016 roku odbyło się referendum, w którym większość mieszkańców Wielkiej Brytanii opowiedziała się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Termin wyjścia Wielkiej Brytanii z UE to 29 marca 2019 roku.