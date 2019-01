Nieoficjalnie: Tusk, Kopacz i Schetyna staną przed komisją śledczą ds. VAT

Według infomacji Polsat News, poza szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, byłą premier Ewą Kopacz i liderem PO Grzegorzem Schetyną, wezwany ma zostać też m.in. były minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz.

O możliwości wezwania Tuska przed sejmową komisję śledczą ds. wyłudzeń podatku VAT już w grudniu ubiegłego roku mówił szef tej komisji Marcin Horała (PiS).

Dzisiejsze posiedzenie komisji ds. VAT (pełna nazwa komisji to Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.) rozpoczyna się o godzinie 9. Posiedzenie ma charakter niejawny.

Czytaj także:

Były szef CBA umywa ręce ws. afery VAT. Jego szczerość porażaCzytaj także:

Taśmy Grasia. Współpracownik Tuska stanie przed komisją VAT?