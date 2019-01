"To nie był mord polityczny. To był mord człowieka, który chciał wejść do historii"

Prof. Andrzej Rzepliński, który był dziś gościem Konrada Piaseckiego na antenie TVN 24, odniósł się do tragedii jaka w niedzielę 13 stycznia wydarzyła się w Gdańsku. – Takich sytuacji nie da się przewidzieć – stwierdził.

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego ocenił, że zabójstwo prezydenta Pawła Adamowicza nie było mordem politycznym. – To był mord człowieka, który chciał wejść do historii. On doskonale wiedział, kim jest prezydent Adamowicz, jakiej klasy to jest człowiek – mówił. Rzepliński określił Stefana W. jako "drapieżnika". – Drapieżnik, człowiek inteligentny to nie jest wariat, jak niektórzy mówią, schizofrenik paranoiczny. Tacy ludzie kierują się głosem zza światów i w ogóle nie rozumiem tego, co mówią – mówił, podkreślając, że mężczyzna ten nie jest schizofrenikiem.

– On był przekonany, że to, co robi, ma znaczenie polityczne, ale nie w interesie jakiejś partii politycznej, osób. On sam siebie chciał ugodzić i właśnie w tym dokładnie momencie. Przecież wyszedł z więzienia 3 grudnia. (...) Jeżeli miałby taki wewnętrzny paranoiczny napęd do tego, żeby kogoś zabić, to by zrobił to już wcześniej. Zrobił to, żeby zaistnieć, wejść do historii. Doskonale wiedział, że zabijając prezydenta Adamowicza, wchodzi do historii. I wchodzi. Na to nic nie poradzimy – dodawał.

Gość Konrada Piaseckiego stwierdził, że Stefan W. zabił "jak komandos". – Albo się w tym wcześniej specjalizował, albo trenował w zakładzie karnym – mówił.

