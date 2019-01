Mazurek zapytał Glińskiego o dotacje dla ECS. Wicepremier wyszedł ze studia

Po rozmowie na temat sytuacji w mediach publicznych, Robert Mazurek zapytał wicepremiera i ministra kultury o obcięte dofinansowanie dla Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

– Nie odpowiem na to pytanie. Mówiłem panu także przed rozmową tutaj (…) Nie będę mówił o sprawach Gdańska w związku ze śmiercią prezydenta Adamowicza – stwierdził stanowczo Gliński. Kiedy dziennikarz zaprotestował i stwierdził, że nie pyta o morderstwo prezydenta Gdańska, ale kwestie budżetu i państwowych pieniędzy, Gliński stwierdził: „Nie rozmawiajmy, jeszcze dwa tygodnie nie minęły, od tych dramatycznych wydarzeń. Nie będziemy rozmawiać na ten temat”.

– Ja pana pytam o prostą decyzję budżetową. Obiecaliście siedem milionów, daliście cztery – nie dawał za wygraną Mazurek. – Nie będę się do tego ustosunkowywał (...) To, co pan mówi, te informacje są nierzetelne i nie będziemy o tym mówić – odpowiedział Gliński i dziękując dziennikarzowi za rozmowę opuścił studio.

Kontrowersje wokół dotacji dla ECS

Sprawa o którą chciał dopytać Robert Mazurek dotyczy dofinansowania dla Europejskiego Cenutrum Solidarności w Gdańsku z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. ECS pod koniec ubiegłego roku otrzymał decyzję ministerstwa, że na działalność w 2019 roku ECS dostanie dofinansowanie w wysokości 4 milionów złotych, czyli 3 miliony zł. mniej niż przez ostatnie dwa lata.

Dodatkowe kontrowersje wzbudza fakt, że w czerwcu ubiegłego roku minister Gliński miał obiecać ECS dofinansowanie w wysokości 7 milionów złotych. Pod koniec roku decyzja została jednak zmieniona.

„Przyjęty (...) poziom dotacji jest zgodny z obowiązującymi zapisami umowy, a także przepisami prawa. Wszystkie dotychczas przekazywane środki ponad [4 mln zł – przyp. red.] wynikały wyłącznie z dobrowolnych decyzji ministra. Zaoszczędzone 3 mln zł zostaną przekazane na projekty kulturalne w Gdańsku” – poinformował pod koniec ubiegłego roku resort.

Ministerstwo zarzuca ECS angażowanie się w działalność polityczną w tym m.in. w ubiegłoroczną kampanię śp. Pawła Adamowicza.