Senyszyn dla Sputnika: Rząd tworzy atmosferę przyzwolenia na przemoc

– To wielka tragedia, że został zabity znany na wybrzeżu Polski prezydent Gdańska, który wyróżniał się tym, że chociaż był konserwatystą, to był konserwatystą oświeconym – powiedziała Senyszyn Sputnikowi. – Dużo robił dla równouprawnienia kobiet, równouprawnienia środowiska LGBT. Pod jego rządami bardzo Gdańsk się zmienił – dodała.

Polityk lewicy nie powstrzymała się od formułowania oskarżeń pod adresem polskich władz: – (...) Ta atmosfera nienawiści, podziału, która jest w Polsce obecnie i którą bardzo podgrzewa Prawo i Sprawiedliwość, właśnie sprawiła, że taki morderca się pojawił. Duże znaczenie ma to, że PiS bardzo łagodnie podchodzi do różnego rodzaju prawicowych ekscesów, przecież w zasadzie niczym nie zakończyły się sprawy o wieszanie portretów europosłów we Wrocławiu. Rzeczniczka Mazurek wręcz mówiła, że nie popiera, ale rozumie bandytów, którzy skopali członka KOD-u.

Joanna Senyszyn mówiła też o swojej przyszłości politycznej. Nie wykluczyła startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. – Ja jeszcze nie podjęłam ostatecznej decyzji. Być może, będę startować do Europarlamentu, ale jeśli nie będzie to uwieńczone sukcesem, to pewnie w wyborach do Sejmu. Ale być może zdecyduję się na tylko wybory do Sejmu. Jeszcze nie wiem – powiedziała Senyszyn.