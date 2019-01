Biedroń proponuje 1 600 zł minimalnej emerytury

Na antenie radia TOK Fm Robert Biedroń wskazał, że jednym z punktów jego programu będzie emerytura obywatelska dla wszystkich w wysokości 1600 zł. – Żeby wyrównywać szanse. To minimalna emerytura, jaką każda Polka i Polak będą dostawali. Sprawi też, że oszczędzimy, bo to będą oszczędności na lepszym życiu, na większym komforcie Polek i Polaków na emeryturze. Mniejsze kolejki do lekarzy, mniej na leki, szczęśliwsi seniorzy. Mamy wyliczenia i źródła finansowania, które będziemy pokazywali. To są realne oszczędności, które przyniosą seniorzy państwu – tłumaczy były samorządowiec.

Kolejna propozycja z zakresu polityki społecznej dotyczy płacy minimalnej. – Powinna być powiązana ze średnią krajową, docelowo 60%. Jeżeli rośnie średnia krajowa, musi rosnąć płaca minimalna, ponieważ zbyt dużo ludzi zostaje z tyłu – zapowiada Biedroń.

Były prezydent Słupska mówi też o potrzebie wspierania mniejszych miast i miejscowości. – Będziemy przekazywać środki, żeby powiaty organizowały w każdej gminie regularny transport publiczny. Jako samorządowiec wiem, jak to wygląda. Moją dobrą wolą było, czy okoliczne gminy będą miały transport publiczny, czy nie – mówił Robert Biedroń w TOK Fm.