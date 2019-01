To koniec Koalicji Obywatelskiej? Lubnauer: Platforma ją wygasiła

– To, co się stało w grudniu spowodowało, że można uznać śmiało, że Platforma wygasiła Koalicję Obywatelską. Nie ma co się obrażać, nie ma co mieć fochów, przepychać się. Nie jest czas na przepychanki, jest czas na zbudowanie nowej koalicji, która może być na wybory europejskie, można nazwać ją umownie Koalicją Europejską, najlepiej żeby ona była jak najszersza – podkreślała przewodnicząca Nowoczesnej.

Lubnauer przyznała, że prowadzi w tej sprawie rozmowy z przewodniczącym PSL-u Kosiniakiem-Kamyszem i szefem SLD Włodzimierzem Czarzastym, ale sprawę przesądzi głos największej partii opozycyjnej – Platformy Obywatelskiej.

Obecność na spotkaniu z premierem

Katarzyna Lubnauer była w RMF FM pytana również o obecność na dzisiejszym spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim.

– Nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej… Może inaczej: dzisiaj będziemy mieli konferencję prasową, wspólnie z Kosiniakiem-Kamyszem, prezesem PSL i wtedy powiem, jaka jest decyzja Nowoczesnej. My poprosiliśmy, jako Nowoczesna, po dostaniu pierwszego zaproszenia o więcej konkretów. I to dostaliśmy wczoraj z informacjami czego ma dotyczyć to spotkanie. Dostały to zresztą również inne kluby opozycyjne. Rozmawialiśmy wczoraj na spotkaniu klubu. Na pewno nie chciałabym uczestniczyć w czymkolwiek, co jest teatrem politycznym, ale na każdym spotkaniu można również zająć swoje stanowisko. Są argumenty za tym, żeby być, są też argumenty za tym, żeby nie być. Ostateczną decyzję ogłosimy na konferencji prasowej – stwierdziła.