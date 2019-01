Szefernaker: TVP nie jest odpowiedzialna za podgrzewanie emocji

– Nie uważam, żeby TVP była odpowiedzialna za podgrzewanie emocji. Jeżeli już ktoś miał być odpowiedzialny, to wszystkie te miejsca, gdzie negatywne emocje się pojawiają, ale nie wskazywałbym na jedno medium. Jestem przekonany, że ci wszyscy, także te wszystkie media, które podsycają emocje, powinny spojrzeć na to dwa razy, zanim pokażą pewne materiały – tłumaczył polityk w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.

Jak dodał Szefernaker "tego typu materiały, które podsycają emocje, pojawiają się w wielu mediach". – Oczywiście w sytuacji, kiedy to jest telewizja publiczna (...) ma to inny charakter i inną wagę dla opinii publicznej. Nie jest to medium prywatne, gdzie właściciel może zdecydować czy jedna rzecz ma „pójść”, czy nie. Dlatego podlega większej kontroli społecznej, większej kontroli państwa – dodał polityk.

Przypomnijmy, że kilka dni temu Platforma Obywatelska poinformował o przyjęciu uchwały, w której zobowiązano członków partii do bojkotu TVP. W "akcję" włączyła się też nowa partia Ryszarda Petru Teraz! Partie opozycyjne zarzucają telewizji publicznej stronniczość i promowanie polityków partii rządzącej.