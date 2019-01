Neumann pojawi się na spotkaniu z premierem, ale stawia warunki

Jak podkreślał szef klubu PO, "jest zdziwiony podejściem" premiera do tej sprawy. – Nie ma tam refleksji i chęci rozmowy o tym, co było przyczyną tej śmierci – ocenił, dodając, że to za mało, że premier chce rozmawiać o propozycji ministra sprawiedliwości dotyczącej zaostrzenia kar, a także inicjatywie ministerstwa zdrowia o wprowadzeniu badań psychiatrycznych.

– Liczę że premier rozpocznie dzisiejsze spotkanie ze złożenia sprawozdania ze śledztwa ws. morderstwa pana Pawła Adamowicza. (...) Chcemy leczyć przyczyny, a nie walczyć tylko ze skutkami – mówił.

Neumann zaznaczył, że oczekuje od spotkania z premierem m.in. wznowienia wszystkich śledztw umorzonych przez prokuraturę związanych z aktami nienawiści oraz szybkiego odwołania kierownictwa telewizji publicznej.

Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli opozycji na spotkanie. – Premier chce porozmawiać z szefami klubów i kół na temat legislacyjnych zmian, aby sytuacja, która miała miejsce w Gdańsku, już nigdy się nie powtórzyła – poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Spotkanie ma się odbyć już dzisiaj.

Wcześniej swoją obecność potwierdziły pozostałe ugrupowania parlamentarne.