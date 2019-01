Trzaskowski: Miasto nie udźwignie budowy III, IV i V linii metra

W trakcie kampanii wyborczej, Rafał Trzaskowski deklarował rozbudowę dwóch istniejących linii metra oraz stworzenie trzech nowych linii. Trzy miesiące od wyborów wypowiedzi polityka są już jednak bardziej wyważone.

– W kampanii wielokrotnie mówiłem, że realizacja kolejnych linii metra (…) będzie realizowana w kolejnej kadencji i jasno mówiłem że przy zapewnionych środkach. Wszyscy jak tutaj siedzimy, wiemy, że miasto samo nie udźwignie budowy III, IV i V linii metra – stwierdził Trzaskowski podczas sesji Rady Warszawy. – Państwa własny minister obiecał inwestycje rządowe w tym obszarze, rząd miał wesprzeć inwestycje metra – podkreślił dalej polityk.

Następnie Rafał Trzaskowski zaapelował do radnych PiS: „Liczę tutaj na państwa współpracę (...) jeżeli państwo stawiacie słusznie przede mną postulat, żebym efektywnie działał, to ja też chciałbym żebyście państwo byli efektywnie we wpływie na własny rząd i posłów. Mam nadzieję, że te pieniądze się pojawią (...) wszystkim nam to ułatwi pracę – mówił prezydent stolicy.

Na wystąpienie Trzaskowskiego odpowiedział jeden z radnych PiS Sebastian Kaleta, który zwrócił uwagę prezydentowi, że w trakcie kampanii nie mówił on o potrzebnym wsparciu rządu, tylko obiecywał Warszawiakom kolejne inwestycje. – Z tego, co mi wiadomo, to nie uzależniał pan od wsparcia rządu harmonogramu budowy metra i innych inwestycji infrastrukturalnych przedstawionego w kampanii wyborczej – wskazywał Kaleta.