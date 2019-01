Ziemkiewicz mocno o PO: Została grupa cwaniaczków, która kręciła deale. Marzą tylko o zamykaniu pisowców

Ziemkiewicz przypomniał w programie, że 24 stycznia 2001 roku powstała Platforma Obywatelska. – Nie było urodzinek wczoraj. Może dlatego, że pojawiłyby się refleksje ws. tego, co się zrobiło z Platformy, jakie zmiany w niej zaszły – ironizował.

Publicysta "Do Rzeczy" zwrócił też uwagę, że Platforma Obywatelska nie potrafi powiedzieć Polakom, jakiej Polski chce. – Oni marzą tylko o pozamykaniu pisowców. Szukają jakiejś ideologii, tożsamości. Szukają jej w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Stało się to akcją ideologiczną dla tej najbardziej krzykliwej części WOŚP-u. Akcja charytatywna stała się akcją przeciwko komuś – mówił.

Ziemkiewicz odniósł się też do skandalicznego tekstu na portalu gazeta.pl. Opisano w nim "dyskusję" dotyczącą programu Mama4+. Wśród "najciekawszych argumentów" przytoczono m.in. cytat, że program emerytur dla mam to: "Sygnał PIS-u do kobiet - nie kształć się, nie pracuj. Rozkładaj nogi! Witamy w średniowieczu".

– 500+ jest symbolem dowartościowania ludzi. To jest bardzo skuteczne. Jak zareagowali czytelnicy "Gazety Wyborczej” na forum na pomysł emerytur dla matek, które wychowują czwórkę dzieci? Jakby PiS kopnął klatkę z małpami. Wylewał się hejt na wielodzietne rodziny. Jakiś cymbał z "Wyborczej" napisał artykuł, że większość komentarzy jest negatywna i tylko jeden był pozytywny! – nie krył oburzenia.