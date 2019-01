Propozycja nie do odrzucenia? Owsiak zaprasza Zybertowicza

Jerzy Owsiak, znany ze swych często emocjonalnych wypowiedzi i ostrych reakcji, nie mógł pozostać obojętnym wobec wczorajszych słów prof. Andrzeja Zybertowicza o „świeckich świętych”. W pełnym oburzenia wpisie zaprasza go do fundacji, by uzupełnił luki w wiedzy nt. WOŚP.

Po czwartkowej rozmowie Moniki Olejnik z prof. Zybertowiczem w „Kropce nad I” nie cichną komentarze. Doradca głowy państwa w mocnych słowach opisał wydarzenia towarzyszące zamachowi i pożegnaniu Pawła Adamowicza. Prof. Zybertowicz określił także zachowanie opozycji i osób z nią związanych. – Mamy do czynienia z mistyfikacją, w której z osób, których zachowanie zawiera wiele wątpliwych ogniw, robi się niby anioły – stwierdził doradca prezydenta. W ten sposób wyraził swoją opinię o rządach zmarłego prezydenta Gdańska, a także o byłym prezydencie, Lechu Wałęsie i prezesie WOŚP – Jerzym Owsiaku.

Na te słowa zareagowali dziś sami adresaci. Jerzy Owsiak zaprosił prof. Zybertowicza na rozmowę, w której miałby edukować go o roli WOŚP w zaopatrzeniu szpitali i o całokształcie działalności fundacji. "Pragnie być Pan specem w temacie? Powtarzam (…), proszę zapukać do źródła wiedzy!" - nawołuje w dzisiejszym facebookowym wpisie lider organizacji. Kończy zaś wpis stwierdzeniem, iż „nie wyobraża sobie, by Zybertowicz nie skorzystał z zaproszenia”.

