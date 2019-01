"Współczuję wszystkim osieroconym, ale...". Kontrowersyjny wpis znanego aktora o żałobie narodowej

Po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza prezydent ogłosił żałobę narodową. Trwała ona od godziny 17.00 w piątek 18 stycznia do godziny 19.00 dnia następnego. Okres żałoby przypadł na główne uroczystości związane z pogrzebem Adamowicza.

Do tego sposobu wyrażania czci odniósł się we wpisie zamieszczonym na Facebooku aktor Dariusz Kordek. "Kochani kolejna żałoba narodowa odebrała pracę wielu artystom ! W zeszłym tygodniu Odwołano Cudowną Terapię w Wejcherowie, w Warszawie i Bodo Musical w Nowej Soli" – napisał. Jak podkreślił, "współczuje wszystkim osieroconym ale beztroska polityków w ustalaniu zasad życia publicznego jest wyrazem ich przekonania o swojej wszechwladzy". "Nie ma na to zgody!" – dodał.

Kończąc swój wpis aktor podziękował widzom, za to że pomagają aktorom "spłacać kredyty".