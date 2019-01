Premier: Będzie debata w Sejmie nt. śledztwa ws. zabójstwa Pawła Adamowicza

– Udało nam się w wielu aspektach porozumieć, w niektórych pozostaliśmy przy swoich zdaniach; uważam, że temperatura sporu powinna zostać obniżona – poinformował Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej po zakończonych rozmowach. – Państwa bardzo silne, dojrzałe, charakteryzuje jedna rzecz: otóż tam klasa polityczna, rządzący, potrafią się porozumieć czasami ponad pewnymi bieżącymi sporami politycznymi, w sprawach, które są ważne dla społeczeństwa – mówił szef rządu.

Premier podziękował opozycji: – Na tym spotkaniu, wykonaliśmy pierwszy dobry krok w tym kierunku i wyrazić pewnego rodzaju życzenie, żeby w różnych innych bardzo ważnych sprawach dla społeczeństwa, żebyśmy mogli również rozmawiać, żeby ta temperatura sporu politycznego została obniżona. Pojawiły się takie głosy u przedstawicieli opozycji, ja jestem również za nie wdzięczny, bo także uważam, że ta temperatura powinna być obniżona, a więc tak, jak to jest w dojrzałych, silnych państwach. Cieszę się, że do takiego spotkania doszło, gdzie udało nam się w wielu aspektach porozumieć, a w niektórych pozostaliśmy przy swoich zdaniach.

Co do konkretnych ustaleń, na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się informacja i debata o śledztwie ws. zabójstwa Adamowicza. – Wyszliśmy naprzeciw kilku postulatom osób ze strony opozycji czy to ze strony Platformy Obywatelskiej, czy Kukiz’15, czy pana przewodniczącego Władysława Kosiniaka-Kamysza. To były takie postulaty jak przede wszystkim to, żeby na najbliższym posiedzeniu Sejmu, doszło do przedstawienia informacji, szczegółowej informacji w tej sprawie i debaty. Przedyskutowania tego, zajęcia stanowiska przez poszczególne kluby. To jest ważne, żeby rzeczywiście taka informacja została przedstawiona – potwierdził premier.

Jednocześnie Mateusz Morawiecki odniósł się do postulatu PO. Chodzi o wgląd rodziny Pawła Adamowicza w akta sprawy: – Uważam, że nie powinno być przeszkód, by rodzina prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza miała dostęp do akt sprawy, a później na etapie postępowania przed sądem, by był oskarżyciel posiłkowy ze strony pokrzwdzonych.