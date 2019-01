Afera KNF. Marek Chrzanowski wyszedł na wolność

Jak podaje TVN24, były szef KNF z terenu aresztu śledczego wyjechał samochodem, nie rozmawiał z dziennikarzami, którzy licznie czekali przed budynkiem.

Wczoraj Sąd Okręgowy w Katowicach utrzymał w mocy wcześniejsze postanowienie sądu rejonowego, który nie przychylił się do wniosku prokuratury o przedłużenie aresztu dla Chrzanowskiego.

Afera KNF

Marek Chrzanowski, były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego 27 listopada. Tego samego dnia usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez inną osobę. Grozi mu za to kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że Marek Chrzanowski podał się do dymisji po tym, jak "Gazeta Wyborcza" opublikowała nagranie biznesmena Leszka Czarneckiego. Według miliardera ówczesny szef KNF złożył mu propozycję korupcyjną – chciał, by Czarnecki zatrudnił w jednym ze swoich banków wskazanego przez Chrzanowskiego prawnika z wynagrodzeniem ok. 40 mln zł.