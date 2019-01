O. Rydzyk: Oni są gotowi zrobić z Polski Jugosławię

– Jak rozpoczynało się Radio Maryja i widziałem, co się dzieje w świecie i jak to wygląda, w którym kierunku idzie świat, to gdy zobaczyłem, jak ciężko to się rodziło w Polsce, te przemiany, to tak popatrzyłem i mówię: oni są gotowi zrobić z Polski Jugosławię. Oni – strona przeciwna, ja nazywam lewacka, te centrale, o których mówił św. Jan Paweł II – mówił w Toruniu o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.

Ojciec Tadeusz Rydzyk wystąpił podczas sympozjum „Oblicza kolonizacji mediów”, które odbyło w WSKSiM w Toruniu. Jak mówił, dziennikarze i politycy powinni być ludźmi etycznymi. – Etyczni na wskroś. Lekarze, wszyscy, każdy człowiek. Tego zabrakło – etyki, ale nie etyki byle jakiej, bo np. wiem o takiej uczelni, w której jest medycyna, i tam wykłada etykę człowiek, który m.in. lansuje kazirodztwo. Medykom, a więc jacy będą lekarze i jakie będą pielęgniarki? Także jaka etyka? – mówił. – Ja się nie dziwię, że Radio Maryja było tak atakowane od samego początku. Oszczerstwa i wszelkie błoto kierowano w naszą stronę w myśl zasady "plujcie, plujcie, a zawsze przyschnie" To Lenin tak mówił. Inny mówił "kłamcie, kłamcie, a zawsze coś zostanie". I tak jest – dodał założyciel Radia Maryja i Telewizji Trwam.