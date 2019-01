A co z OFE?

Więcej: w ogóle się przy tej okazji o tym, co pozostało z OFE, nie wspomina. Czyżby dlatego, że kolejny rząd – wcześniej z Platformy, a teraz PiS, traktuje te pieniądze jako swoje, zakładając, iż prędzej czy później je przejmie i wrzuci do owej potężnej – nie do zasypania – dziury, która od lat straszy w ZUS?