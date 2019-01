Za modlitwę zapłacili hejtem. Pazura: Zaczął się horror

Edyta Pazura swój ostatni wpis na blogu poświęciła walce z hejtem i nienawiścią, co było nawiązaniem do wydarzeń, jakie rozegrały się w mediach po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Żona Cezarego Pazury opisała, jakie mogą być konsekwencje hejtu i jednocześnie odsłoniła kulisy akcji "Różaniec do granic", do której włączył się jej mąż.

"Chwilę później zaczyna się dla mojej rodziny prawdziwy horror… Jesteśmy wyzywani na każdym portalu społecznościowym. Wyśmiewa nas Saramonowicz, Korwin- Piotrowska czy Jerzy Stuhr. Każdy ich wpis wywołuje lawinę kolejnego hejtu. Ich profile społecznościowe zalewa upadlająca mieszanka wyzwisk w naszą stronę, a my zaczynamy dostawać na skrzynki mailowe groźby ataku czy śmierci…" – opisuje Pazura.

"Ataki docierały do nas z zewsząd. Z lewej strony - wielkich orędowników i propagandzistów tolerancji wobec wszystkich i wszystkiego za wyjątkiem katolików oraz także od naszych prawicowych "braci w wierze", którzy nadziali nas na swoje specjalnie przygotowane, wyszlifowane ostrza" – pisze Pazura.