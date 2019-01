"Męski wieczór" prezydenta

– Jestem tu po to, by Wam – wielce Szanowni Panowie-Bracia Górnicy – złożyć pokłon i podziękować za Waszą pracę i wielką służbę dla Rzeczypospolitej. Jesteście specjalną grupą wśród polskich ludzi pracy. Wykonujecie służbę dla Polski wyjątkową – mówił wczoraj Andrzej Duda do gwarków.

Zdjęcie z tego wieczoru prezydent opublikował na Instagramie. "Regionalna Karczma Piwna Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”. Hmmmm... Męski wieczór" – napisał Andrzej Duda.

Internauci życzliwie przyjęli prezydencki wpis. "Panie Prezydencie piwerko musi być! Najlepsze prosto z puchy hyhyhy!" – napisał jeden z użytkowników Instagrama. "Miłego i oby jutro głowa nie bolała na Zdrowie Panie Prezydencie" – czytamy w kolejnym komentarzu. "Trzeba się czasem wyluzować! Na zdrowie!" – napisał kolejny internauta.