Paweł Zagumny prezesem Polskiej Ligi Siatkowej

Informację nowej roli Pawła Zagumnego przekazał na Twitterze rzecznik prasowy PLS Kamil Składowski. "Rada Nadzorcza Polskiej Ligi Siatkówki wybrała nowego prezesa zarządu spółki. Gratulujemy Panu Pawłowi Zagumnemu" – napisał na Twitterze Składowski.

Sam Zagumny odniósł się do sprawy w rozmowie z Polsatem Sport. Były siatkarz przyznał, że jest to dla niego niesamowite wyzwanie, jednak jest pełen optymizmu i liczy na dobrą współpracę z prezesami klubów. Zapytany, czym "kupił" zarząd Zagumny odparł: "Przedstawiłem krótki program jak można jeszcze ulepszyć i tak dobrze już funkcjonującą PlusLigę". – Mam nadzieję, że chociaż część z tych moich pomysłów wdrożymy w życie i będzie to z pożytkiem dla polskiej siatkówki – dodał.

Paweł Zagumny w seniorskiej reprezentacji Polski występował w latach 1996-2014. W tym czasie rozegrał aż 427 meczów. Odegrał znaczącą rolę w sukcesach reprezentacji, zdobywając m.in. mistrzostwo świata w 2014 roku.