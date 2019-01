"Przestań Pan judzić i odśnież ulice". Ziemkiewicz odpowiada Rabiejowi

Panie Rabiej, Pan w ogóle wie co to prawo i ta Konstytucja, którą sobie wycieracie gęby? - w ten sposób Rafał Ziemkiewicz zwrócił się do wiceprezydenta Warszawy. To odpowiedź na wcześniejszy wpis Rabieja, w którym ten odniósł się do wczorajszego marszu Piotra Rybaka w Oświęcimiu.

"Jak długo jeszcze? Jak długo, i czego jeszcze trzeba, żeby zareagować? Jak długo będą bezkarni, bo rząd nie potrafi przyznać, że problem jest realny? Ze smogiem było podobnie - dziś nikt nie zaprzecza, że jest. Nienawiści i antysemityzmowi - ciągle tak" – napisał wczoraj na Twitterze Paweł Rabiej. Do swojego wpisu załączył zdjęcie Piotra Rybaka palącego kukłę Żyda na wrocławskim rynku. Za to mężczyzna został skazany. Jego wpis ma związek z wczorajszym marszem narodowców podczas którego przemawiał Rybak i mówił o konieczności "walki z żydostwem". Wiceprezydentowi Warszawy w mocnych słowach odpowiedział publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz. "Panie Rabiej, Pan w ogóle wie co to prawo i ta Konstytucja, którą sobie wycieracie gęby? Jak niby ma państwo „reagować”, gdy nikt nie łamie prawa? Wolność słowa jest wartością w imię której warto tolerować także wypowiedzi, które oceniamy źle" – napisał i dodał: "Przestań Pan judzić i odśnież ulice".