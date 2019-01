"Duży problem dla Macierewicza". Rzecznik prezydenta o zatrzymaniu byłego rzecznika MON

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dziś rano sześć osób w śledztwie dotyczącym doprowadzenia Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej. Wśród zatrzymanych jest były rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej Bartłomiej M. oraz były poseł PiS Mariusz Antoni K., który w poprzedniej kadencji Sejmu zasiadał w komisji obrony.

Do sprawy odniósł się dziś w programie Onet Rano Błażej Spychalski. – Nie jestem zaskoczony zatrzymaniem Bartłomieja M. Ja mam takie przekonanie, że organy państwa działają dobrze i skutecznie – odparł rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. – Różne takie historie, że państwo PiS nie działa skutecznie, nie walczy z przestępczością, a z całą pewnością nie patrzy na ręce swoim. To co się stało zupełnie temu przeczy, przeczy temu w sposób fundamentalny. Państwo polskie działa dobrze – ocenił.

Zdaniem Spychalskiego, jest to na pewno duży problem dla byłego szefa MON Antoniego Macierewicza.