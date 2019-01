"Nie zmarnujcie swojego głosu na aborterów". Kaja Godek dołącza do koalicji narodowców i Korwin-Mikkego

Szefowa Fundacji Życie i Rodzina dołączyła dziś do koalicji tworzonej przez Ruch Narodowy, Partię Wolność oraz Grzegorza Brauna i będzie ubiegała się o mandat w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

– Unia Europejska do której wchodziliśmy, już nie istnieje. Zapowiedzi, że Bruksela nie będzie wtrącać się w sprawy tzw. światopoglądowe, nie zostały zrealizowane – mówiła na dzisiejszej konferencji prasowej Kaja Godek. Działaczka pro-life bardzo krytycznie odniosła się do działań partii rządzącej w kwestii ochrony życia nienarodzonych. – PiS w sprytny sposób blokuje ochronę życia – bierze na listy proliferów, a potem nie pozwala im działać. Głos na PiS to głos za aborcją – przekonywała. Godek zarzuciła PiS, że "wiernie wypełnia polecenia Brukseli" oraz że poświęca interesy polskie oraz życie polskich dzieci na rzecz dobrych stosunków z europejską lewicą.

– Ogłaszamy wielki Marsz dla Życia – marsz na wybory! – zakończyła proliferka.