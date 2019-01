"Mamy cele i program". Jakubiak powiedział z kim wejdzie w sojusz wyborczy

Matek Jakubiak był dziś pytany, czy zamierza wejść w koalicję narodowo-wolnościową tworzoną przez Ruch Narodowy i "Wolność" Janusza Korwin-Mikkego. Polityk oświadczył, że uczestniczył w spotkaniach w tej sprawie, jednak to o niczym nie świadczy.

– Dzisiaj dla nas jest ważny dzień, ponieważ z panem Markiem Jurkiem, posłem do europarlamentu, przedstawicielem Prawicy Rzeczypospolitej, współtwórcą tejże Prawicy, ogłosimy sojusz wyborczy i będzie to sojusz, który - mam nadzieję wielką - będzie początkiem bardzo poważnej współpracy – zapowiedział Marek Jakubiak. – Mamy cele, program, zapraszamy do koalicji jeszcze parę innych ugrupowań. No zobaczymy – dodał gość Marcina Wikło.