Państwa Wyszehradu spotkają się w Izraelu. Chodzi o Iran

W drugiej połowie lutego w Izraelu ma się odbyć spotkanie szefów rządów państw wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej – informują izraelskie media. W spotkaniu mają wziąć udział premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Mają się oni spotkać z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu. Będzie to pierwszy szczyt Grupy, który odbędzie się poza Europą.

Jak podaje "Times of Israel", pomysł organizacji szczytu został podjęty podczas spotkania węgierskiego premiera Victora Orbana oraz szefa rządu Izraela Benjamina Netanjahu. Politycy spotkali się na początku roku w Brazylii. Głównym tematem szczytu ma być to, jak Grupa Wyszehradzka "może pomóc w walce z tym, co Netanjahu uważa za niesprawiedliwą politykę Iranu wobec Izraela". Izrael chce przkonać Wyszehrad do swoich racji w konflikcie z Iranem.

Kilka dni wcześniej, w Warszawie, odbędzie się międzynarodowy szczyt poświęcony tematyce Bliskiego Wschodu, a szczególnie zagrożeniom związanym z działaniami Iranu.

