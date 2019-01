Świetlny pokaz historii

Wielkopolska wiktoria” to nazwa widowiska multimedialnego opartego na nowatorskim projekcie połączenia mappingu fasadowego z wielkoformatową animacją onscreen. Cóż to takiego? Najprościej rzecz ujmując, to pokaz multimedialny polegający na rozświetlaniu obiektów i ich elementów za pomocą świateł z potężnych projektorów. Zmieniające się cienie na obiekcie, zmiany kolorów oraz poruszające się elementy oświetlanego projektorem budynku sprawiają, że odbiorcy mają wrażenie trójwymiarowości prezentowanych treści, a także ulegają iluzji, np. rozpadającego się po wybuchu budynku.

Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii wizualnych tysiącom poznaniaków i turystów zaprezentowano 18 animowanych obrazów, przedstawiających odzyskanie przez Polskę niepodległości i wydarzenia związane z powstaniem wielkopolskim.

Jego twórcy dopasowali go do architektury na poznańskim placu Wolności. Podczas finału uroczystości „ożył” zaś budynek Arkadii, naoczny świadek wydarzeń powstania wielkopolskiego. Najnowsze technologie pozwoliły na stworzenie niezwykłej lekcji historii. Podczas zaledwie pięciu minut zaprezentowano widzom najważniejsze wydarzenia sprzed stu lat.

Widzowie mogli zobaczyć m.in. „zamach na ratusz” z 13 listopada 2018 r., gdy polscy żołnierze z POW wtargnęli do poznańskiego ratusza, żeby przypomnieć Niemcom, kto tu jest w większości.

Podczas niezwykłej lekcji historii można było też podziwiać entuzjastyczne powitanie światowej sławy pianisty i orędownika sprawy niepodległości Polski Ignacego Jana Paderewskiego na dworcu kolejowym w Poznaniu 26 grudnia 1918 r. Nie zabrakło też wątków bitewnych, w tym przypomnienia zwycięskiej bitwy pod Zdziechową (30–31 grudnia 2018 r.), a także przypomnienia, jak powstanie wybuchało w kolejnych miastach: w Gnieźnie, Mogilnie, Kruszwicy, Strzelnie i Inowrocławiu. Obrazom towarzyszyły widowiskowe wybuchy, odgłosy broni maszynowej i też silników samolotów (gdy 6 stycznia powstańcy wielkopolscy zdobyli lotnisko Ławica). Widzowie mogli też oglądać zdjęcia z przekazania dowództwa wojsk wielkopolskich pod rozkazy naczelnika państwa (25 maja 1919 r.).

Multimedialny pokaz był istną ucztą zarówno dla oczu, jak i dla uszu – uświetniły go bowiem nie tylko efekty specjalne, lecz także muzyka na żywo. Jednocześnie na specjalnie przygotowanym telebimie prezentowano najistotniejsze fakty i treści historyczne.

Tak zwany mapping był jedną z wielu rocznicowych inicjatyw Grupy Enea, firmy społecznie odpowiedzialnej, funkcjonującej w bliskim kontakcie ze społecznościami lokalnymi. Enea była również m.in. partnerem wyjątkowego „Kurjera Powstańczego” – okolicznościowego wydawnictwa, które trafiło do rąk poznaniaków świętujących odzyskanie niepodległości.