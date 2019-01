Bohaterowie na murach

Dzięki Enei – której celem jest budowanie świadomości historycznej oraz odpowiedzialne promowanie nowoczesnego podejścia do patriotyzmu i która włączyła się w ogólnopolski Program Wieloletni „Niepodległa” – murale patriotyczne powstały w kilku wielkopolskich miastach, m.in. w Poznaniu, Pile i Lesznie. Wielkie malowidła w nowoczesny i radosny sposób pokazują historię w przestrzeni publicznej, sprawiając, że wizerunki bohaterów, mądrych mężów stanu i liderów odradzającego się narodu oraz najważniejsze wydarzenia z historii, z której Polacy mogą być dumni, są widoczne dla każdego przechodnia każdego dnia.

Tego typu dzieła są dobrą inspiracją do tego, aby historią własnego kraju, regionu oraz miasta zainteresowali się wszyscy ci, którzy na co dzień nie pamiętają o tego typu wydarzeniach. Nowe formy ekspresji patriotyzmu świetnie trafiają również do młodych ludzi.

Chwała zwycięskim powstańcom

Murale jako rodzaj sztuki monumentalnej upiększają także miejską przestrzeń i stają się swego rodzaju atrakcją turystyczną. Tak się stało choćby w stolicy Wielkopolski, gdzie Enea, angażując się w projekt murali patriotycznych, przypomina wydarzenia oraz osoby związane z walką i odzyskaniem niepodległości. Pierwszy mural z serii patriotycznych malowideł został odsłonięty w czerwcu 2018 r. Wspólnie z poznańską Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych Enea stworzyła go na ścianie kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 33.

Wielkie malowidło nawiązuje do powstania wielkopolskiego, największego z polskich powstań narodowych zakończonych zwycięstwem Polaków. Grafika przedstawia defiladę baonu zapasowego 10. Pułku Strzelców Wielkopolskich w Poznaniu, odbieraną przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Miejsce wydarzenia to dzisiejszy plac Mickiewicza, w tle widoczne są Zamek Cesarski, a także flaga powstańcza z orłem w koronie. Na górze muralu widnieje napis: „Chwała Powstańcom”. Całość przedstawiono w tradycyjny sposób.

Projekt malunku przygotował dr hab. Arkadiusz Marcinkowski. Autorką linii kreatywnej jest zaś dr Agnieszka Woch-Juchacz. Wykonanie muralu trojgu artystów zajęło cztery dni. Patronat nad akcją objęli wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Niepodległa oraz Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Ojcowie niepodległości

Na budynku Zespołu Szkół przy ul. Teatralnej w Pile pojawił się mural, na którym widnieją wizerunki trzech wybitnych Polaków. Na kartach historii zapisali się oni niezwykłymi czynami niepodległościowymi.

Ze ściany na przechodniów spoglądają Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski i Roman Dmowski, którzy – mimo bardzo odmiennych poglądów na kształt nowej Polski – wolność i niepodległość cenili jako wartości bezwzględne i nadrzędne. Mural na ścianie pilskiego zespołu szkół zaprojektował prof. Arkadiusz Marcinkowski z Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Wykonawcą dzieła są członkowie śląskiej grupy Epic.

Dzięki temu, że popularna pilska „Teatralka” mieści się niedaleko dworców PKP i PKS oraz dużego centrum handlowego, niepodległościowy przekaz odbierać będą nie tylko uczniowie, lecz także tysiące przechodniów.

Pianista i mąż stanu

W Lesznie patriotyczny mural powstał w centrum miasta na ścianie prywatnej kamienicy przy al. Jana Pawła II. Malowidło przedstawia herb Polski z lat 1919–1927 oraz Ignacego Jana Paderewskiego, wybitnego polskiego pianistę i kompozytora, działacza niepodległościowego i męża stanu. To jego przyjazd do Poznania w 1918 r. oraz płomienne przemówienie do tłumów wygłoszone z balkonu poznańskiego hotelu Bazar stały się impulsem do wybuchu powstania wielkopolskiego, dzięki któremu Leszno i Wielkopolska powróciły do granic niepodległej Polski.

Mural jest wspólnym projektem Enei oraz samorządu Leszna, wojewody wielkopolskiego, Klubu Sportowego Unia Leszno i Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych. Autorem grafiki jest prof. Arkadiusz Marcinkowski.