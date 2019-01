Niemal 400 aktorów wcielających się w ponad 1,5 tys. postaci. Scena o wielkości sześciu boisk piłkarskich. A do tego spektakularne efekty specjalne, niesamowite mappingi, projekcje na ekranach wodnych, konie i akrobaci. To elementy niezwykłego przedstawienia prezentującego historię Polski od czasów założenia państwa do powstania Solidarności i przesłania papieża Polaka

Od trzech lat innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny Enea wspiera największe w Polsce plenerowe widowisko historyczne. Scenariusz rozgrywanego latem po zachodzie słońca przedstawienia opowiada historię Polski za pomocą obrazów znanych głównie z malarstwa historycznego. Półtoragodzinny spektakl w Murowanej Goślinie pod Poznaniem to niezwykła podróż w czasie. Od legendy o Lechu, Czechu i Rusie przez początki państwa polskiego z chrztem Polski, triumfy niezwyciężonej husarii, potop szwedzki i odzyskanie niepodległości w roku 1918 do XX w. z przesłaniem Jana Pawła II i Solidarności. Na trybunach może zasiąść nawet 2 tys. widzów. Od momentu pierwszego wystawienia „Orła i Krzyża” przedstawienie obejrzało już ponad 45 tys. osób. W czerwcu 2018 r. odbyła się zaś premiera widowiska „Orzeł i Krzyż” ze specjalnym dopiskiem „Niepodległa” – znalazły się w nim bowiem szczególne elementy nawiązujące do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. – Dla Enei, firmy odpowiedzialnej społecznie i zaangażowanej, to niezwykle ważne, by uczcić pamięć o bohaterach tamtych wydarzeń – podkreśla Magdalena Hilszer, kierownik Biura Komunikacji w Enei. Pozostający na długo w pamięci spektakl, pełen podniosłych i emocjonujących scen, to rewelacyjny sposób nie tylko na zaszczepienie w dzieciach zainteresowania historią, lecz także na spędzenie czasu z rodziną. Wzruszająca i piękna opowieść sprawia również, że każdy może poczuć dumę z bycia Polakiem. Atutem widowisk są również grający w nich wolontariusze: mieszkańcy Murowanej Gośliny, Poznania i sąsiednich gmin w wieku od czterech do 80 lat. Widowisko „Orzeł i Krzyż – Niepodległa” to część projektu historycznego „Parku Dzieje”, inspirowanego parkiem

historyczno-rozrywkowym Puy du Fou, który jest drugim po Disneylandzie największym parkiem rozrywki we Francji. Latem w Murowanej Goślinie pod Poznaniem można więc nie tylko zobaczyć niezwykły spektakl nocny, lecz także obejrzeć widowisko dzienne „Zawisza”, przedstawiające historię z czasów Władysława Jagiełły i wojen krzyżackich, podziwiać pokazy sokolnicze, wziąć udział w warsztatach rękodzieła, zbudować własną katapultę czy poznać staropolskie gry i zabawy, takie jak strzelanie z łuku czy rzut podkową. W „Parku Dzieje” można także wziąć udział w biesiadzie staropolskiej, tradycyjnej uczcie z jadłem, tańcami i odgrywanymi scenami szlacheckich zabaw. W tym roku w „Parku Dzieje” będzie wystawiane widowisko „Orzeł i Krzyż – Zwycięskie powstanie”. Spektakle będą wystawiane od 21 czerwca do 13 lipca.