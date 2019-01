"Ktoś informuje, że planuje do mnie strzelać z okna". Doda: Grożono mi śmiercią

Po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, Doda ruszyła z akcją #ArtyściPrzeciwNienawiści. Artystka proponuje wspólny koncert polskich gwiazd, aby razem pokazać sprzeciw wobec hejtu i mowy nienawiści. Swój udział w inicjatywie Dody zadeklarowały już dziesiątki polskich artystów, m. in. Margaret, Dawid Kwiatkowski, Ewelina Lisowska oraz Sarsa.

Udziału w koncercie odmówiła Agnieszka Chylińska. "Zmienianie świata zaczyna się od siebie. Bez przemocy. Być dobrym i uczciwym dla siebie i dla innych. Każdego dnia” – napisała wokalistka. Wcześniej udziału w inicjatywie Dody odmówiła Edyta Górniak. Stwierdziła ona, że śmierci nie można wykorzystywać do pomocji siebie.

Czytaj także:

"Artyści przeciw nienawiści". Doda proponuje wspólny koncert, ostra reakcja Górniak

Wydaje się jednak, że dla Rabczewskiej walka z hejtem to sprawa bardziej osobista. W rozmowie z "Super Expressem" piosenkarka wyznała: "Jestem artystką i co tydzień wychodzę na scenę. I nadal pragnę robić to bez strachu. Zdarzały się już przeróżne sytuacje. Kiedyś na scenę wbiegł facet z maczetą".

Doda powiedziała, że otrzmuje groźby dot. jej życia. "Często dostaję wiadomości z groźbami, w których bywa napisane np. „Dzisiaj Doda umrze”. Ktoś informuje, że planuje strzelać do mnie z okna kamienicy. Wtedy przekazujemy sprawę na policję, wzmacniamy ochronę – opowiada nam Rabczewska i wcale nie jest jej do śmiechu. Nigdy jednak żadne groźby nie spowodowały, że nie weszłam na scenę, przed którą czekają na mnie moi fani. Wychodzę do ludzi z miłością i dobrą energią i liczę, że oni przyszli, by dać mi to samo" – wskazała artystka.

Czytaj także:

Nie tylko Górniak. Chylińska też odmówiła Dodzie: Zmienianie świata zaczyna się od siebie